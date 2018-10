Werknemers in de zorg met een contract nemen steeds vaker ontslag om zich daarna als zzp'er te laten inhuren, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

In de eerste negen maanden van dit jaar schreven ruim tienduizend zorgverleners zich als zzp'er in bij de Kamer van Koophandel. Dat is een stijging van 20 procent ten opzichte van vorig jaar om deze tijd, schrijft de Volkskrant donderdag.

Zorginstellingen komen daardoor in de problemen. De loonkosten nemen toe en de werkdruk van het vaste personeel wordt nog hoger. Diezelfde werkdruk is voor werknemers juist de reden om als zelfstandige aan de slag te gaan, net als de administratieve lasten.

Deze week werd bekend dat het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam uitstel van betaling moet aanvragen, net als vier andere ziekenhuizen in Flevoland. Volgens de Volkskrant zijn hogere loonkosten daarvan een belangrijke oorzaak.

Loonkosten lopen op door inhuren zzp'ers

In de ziekenhuiszorg en de gehandicaptenzorg liepen de kosten voor ingehuurd personeel zonder dienstverband in 2017 met ruim 17 procent op. In de ouderenzorg was dat 16,4 procent.

Zzp'ers kunnen goed verdienen. De tarieven die verpleegkundigen en verzorgenden vragen liggen 10 tot 12 procent hoger dan vorig jaar, zeggen verpleegorganisaties. Daar bovenop komen dan nog bemiddelingskosten en soms btw.

"Zonde van het geld. Dat besteden we liever aan onze cliënten", zegt Frank Bluiminck, directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, tegen de Volkskrant.

