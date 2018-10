De poliklinieken van het VUmc in Amsterdam zijn weer open na een grote ICT-storing. Patiënten die woensdagmiddag een afspraak hebben, kunnen weer terecht.

Door een hardnekkige ICT-storing werden de poliklinieken en de spoedeisende hulp dinsdagochtend platgelegd. De spoedhulp ging dinsdag rond 15.30 uur weer open.

Door de computerstoring konden patiëntendossiers niet ingezien worden. Ook was het voor medisch personeel niet mogelijk om in te loggen. Daarbij was de toegang tot mailprogramma's geblokkeerd.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Volgens de woordvoerder is het in ieder geval geen hackaanval of computervirus. Het gaat om een intern softwaresysteem. Ook is het zeker dat er geen patiëntgegevens op straat zijn beland.

Dinsdag werden patiënten ondergebracht in andere ziekenhuizen en werden ze gebeld om nieuwe afspraken in te plannen. Mensen die acute zorg nodig hadden, werden wel behandeld.

