Woensdag begint herfstig met bewolking en lichte regen. De noordwestenwind is matig en aan zee soms vrij krachtig. Het wordt 14 tot 16 graden.

In de middag blijft de bewolking hangen, maar kan ook de zon op sommige plaatsen doorbreken. In het zuidwesten wordt het droog. In de rest van het land blijft de kans op motregen aanwezig.

De temperaturen zijn zacht voor de tijd van het jaar met 14 graden in het oosten tot 17 in het westen. De wind is matig in het binnenland, maar kan aan zee vrij krachtig zijn.

In de nacht an woensdag op donderdag verandert er weinig. Het blijft bewolkt met hier en daar een opklaring. In het hele land is kans op motregen.Het koelt af naar tien tot twaalf graden.

Ook donderdag is een grijze dag met bewolking en kans op lichte regen. Het wordt circa 14 graden met een zwakke tot matige westenwind.