In een scheepshut van cruiseschip AidaNova heeft in de nacht van dinsdag op woensdag korte tijd brand gewoed. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

Diverse brandweerauto's rukten uit voor de grote brand, meldt de Eemskrant woensdag.

De brand was snel onder controle en was beperkt tot een scheepshut.

Het cruiseschip ligt sinds 9 oktober in de Eemshaven. Het zal daar worden afgebouwd. Of dit door de brand vertraging heeft opgelopen, is niet bekend.