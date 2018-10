De overleden man die in de nacht van dinsdag op woensdag is aangetroffen in de Oosterstraat in Groningen is niet door een misdrijf om het leven gekomen, meldt de politie woensdagochtend.

De identiteit van de overleden man is inmiddels bekend bij de politie.

De persoon werd rond 3.15 uur gevonden op straat. De straat werd hierna afgezet voor politieonderzoek. Uit dit onderzoek is gebleken dat de man niet door een misdrijf is overleden.

De Oosterstraat is een winkelstraat in het centrum van Groningen en ligt aan de Grote Markt.

