Basisschool Het Kompas in Hoorn gaat ouders inzetten om klassen te leiden als er geen vervanging kan worden gevonden voor zieke leerkrachten.

De school heeft volgens NH Nieuws deze week een brief gestuurd aan de ouders met het noodplan. Directeur Jaap Muurling moest eerder al klassen naar huis sturen als docenten ziek waren en er geen vervanging kon worden gevonden.

"We zorgen ervoor dat er educatief spelmateriaal in de klas aanwezig is", legt Muurling uit in een interview. "Drie of vier ouders kunnen dan als een soort oppas fungeren als er geen leerkracht is. Op die manier vindt het onderwijs toch voortgang voor de kinderen."

De directeur "houdt zijn hart vast" als er iemand ziek is, bekent hij.

Scholen door het hele land trekken aan de bel over tekort aan leerkrachten

Muurling is niet de enige; scholen door het hele land zeiden de afgelopen weken al zich zorgen te maken over het voortschrijdende lerarentekort. In de herfst doet zich vaak een griepgolf voor, waardoor veel docenten thuis komen te zitten.

Er zijn al diverse alternatieven gelanceerd om te voorkomen dat klassen naar huis gestuurd moeten worden, zoals al regelmatig gebeurt. Het Amsterdamse stadsbestuur gaat ambtenaren en statushouders voor de klas zetten. Amsterdamse scholen kampen momenteel met honderden vacatures.

Onderwijsbonden willen dat politiek salaris verhoogt en werkdruk verlaagt

Een basisschool in Zaandam heeft als noodoplossing een vierdaagse werkweek ingevoerd voor bepaalde groepen.

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) heeft onlangs een paar miljoen euro extra vrijgemaakt om zij-instromers in te kunnen zetten in het onderwijs. De onderwijsbonden roepen al maanden om structurele oplossingen zoals een beter salaris en minder werkdruk om het vak van docent aantrekkelijker te maken. De politiek heeft hier, ondanks diverse protestacties van leraren, nog niet echt gehoor aan gegeven.

