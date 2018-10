Ruim twee op de drie mariniers stoppen bij het prestigieuze Korps als de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen doorgaat. De plannen liggen al jarenlang onder vuur.

Dat blijkt uit cijfers van Defensie die RTV Utrecht via een WOB-verzoek heeft opgevraagd. Het aantal ontslagen als de verhuizing doorgaat ligt veel hoger dan Defensie tot nu toe heeft gezegd.

De plannen leiden al jaren tot onrust. Veel mariniers willen niet met de familie naar Zeeland verhuizen omdat zij een leven hebben opgebouwd in Doorn en omgeving. Bovendien vrezen veel partners in Vlissingen geen werk te kunnen vinden.

Ook is er angst dat mariniers die een nieuw huis moeten kopen in Zeeland dat huis niet meer kwijtraken als zij het Korps in de toekomst verlaten.

De faciliteiten op de nieuwe kazerne laten te wensen over

Bovendien zijn er veel vraagtekens rond de faciliteiten die de nieuwe kazerne zou bieden. Er zouden te weinig schietbanen zijn om te oefenen, de kans op geluidsoverlast voor omwonenden is groter en de grond zou vergiftigd zijn.

Aan de enquête van Defensie waar RTV Utrecht de hand op heeft gelegd, deden duizend mariniers mee. Op de vraag hoe Defensie de mariniers die dreigen op te stappen toch kan behouden, antwoordt de helft van de respondenten dat zij blijven als de verhuizing niet doorgaat.

Veel mariniers hebben al ontslag genomen

Het verloop bij het elitekorps is nu al hoog. In de eerste negen maanden van 2018 hebben 157 mariniers hun ontslag aangeboden. Dat zijn meer mannen en vrouwen dan in heel 2017 weggingen. Driekwart noemt als voornaamste reden de voorgenomen verhuizing naar Vlissingen.

De gesprekken tussen de leiding van Defensie en de mariniers over het verplaatsen van de kazerne zitten muurvast. De leiding van het Korps steunt de mariniers in hun kritiek, maar Defensie wil vasthouden aan het plan uit 2012. Het was een plannetje van toenmalig defensieminister Hans Hillen. Volgens de CDA-politicus was de verhuizing nodig vanwege ruimtegebrek en achterstallig onderhoud.

De Tweede Kamer buigt zich in november over de kwestie

De verhuizing staat gepland voor 2022. De geschillencommissie van Defensie adviseerde in augustus om verder te overleggen onder leiding van een onafhankelijke derde partij.

Een petitie van bewoners van de gemeente Doorn met de oproep de kazerne daar te houden, is inmiddels meer dan twaalfduizend keer getekend. De defensiecommissie in de Tweede Kamer praat begin november over de voorgenomen verhuizing.

