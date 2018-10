De man die wordt verdacht van de moord op de 24-jarige Laura Korsman uit Utrecht op 11 juli heeft verklaard zich weinig te herinneren van het incident, merkte de rechtbank dinsdag op tijdens een inleidende zitting in de zaak.

De advocaat van de verdachte, Annemiek van Spanje, wil desgevraagd nog niet reageren op de opmerking van de rechter over Zamir M. (31).

"Ik heb dinsdagmorgen overleg gehad met mijn cliënt en afgesproken nog niet inhoudelijk te reageren", legt ze uit. "Maar ik kan de opmerking wel plaatsen."

De man wordt ervan verdacht zijn ex-vriendin op 11 juli 2018 te hebben doodgestoken. Hij kon diezelfde dag worden aangehouden. De politie is nog steeds bezig met onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Wel is duidelijk dat de vrouw door meerdere messteken om het leven is gekomen.

Zamir M. wordt moord dan wel doodslag ten laste gelegd. Ook wordt hij verdacht van het stalken van het slachtoffer. Hij was dinsdag niet aanwezig in de rechtszaal. Volgens advocaat Van Spanje gaat het niet goed met de man.

Vrouw werd al langere tijd door man lastiggevallen

De 24-jarige geneeskundestudent werd al langere tijd lastiggevallen door Zamir M. De man kon zich er niet bij neerleggen dat hun relatie was verbroken.

Hij zou de vrouw meerdere malen hebben lastiggevallen via WhatsApp, met e-mails, haar hebben gebeld en ook hield hij zich op voor het universiteitsgebouw in Utrecht waar ze studeerde. Daarnaast stak hij haar fiets- en autobanden lek.

De man zat in juni al enkele dagen vast voor het lastigvallen van Korsman. Hij kreeg een gebiedsverbod voor de omgeving waar de vrouw woonde en de politie liet een alarmknop installeren in de woning van de vrouw. Het weerhield de man er niet van een aantal malen de woning van Korsman ongewenst binnen te dringen.

Zitting van korte duur

De zitting was dinsdag van korte duur. Wel werd duidelijk dat de man zal worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). Er is echter een wachtlijst van zeker 22 weken, waardoor de inhoudelijke behandeling van de zaak nog even op zich laat wachten.

De volgende zitting is op 17 januari. Zamir M. blijft tot die tijd vastzitten.