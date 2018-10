Na een lange periode van warme dagen voor de tijd van het jaar is er kouder weer op komst. Vanaf vrijdag of zaterdag stroomt koude lucht over het land, stelt Weerplaza dinsdag.

De temperatuur komt vrijdag en in het weekend nog met moeite boven de 10 graden uit, aldus Weerplaza. De zon is op zaterdag en zondag wel vaker te zien, maar er vallen ook enkele buien. 's Nachts kan het kwik tot rond het vriespunt dalen.

Volgens meteoroloog Wilfred Janssen hebben we het koudere weer te danken aan een hogedrukgebied dat zich zal vestigen in de buurt van IJsland. "Hierdoor wordt met een noordelijke stroming lucht afkomstig uit de poolstreken naar ons land aangevoerd."

Delen van Scandinavië krijgen volgens Weerplaza te maken met "diep winterse lucht". De temperatuur kan daar wellicht dalen tot onder de -15 graden. Deze koude lucht zal Nederland niet bereiken, aldus Janssen.

Temperatuur komende dagen nog mild voor tijd van het jaar

Normaal is het eind oktober rond de 13 graden. De komende dagen blijft de temperatuur daar volgens Weerplaza met 14 en 16 graden een stuk boven. Daarmee is het iets te mild voor de tijd van het jaar.

Door een storing is het woensdag en donderdag vaak bewolkt en valt er soms lichte regen of motregen. De zon laat zich de komende dagen zo nu en dan eventjes zien. Woensdag is de kans daarop het grootst in de kustgebieden, donderdag kan het zuiden van het land rekenen op wat zonnestralen.

Er is volgens Weerplaza een kans dat de temperatuur een dag in het weekend een heel etmaal onder de 10 graden blijft. De laatste keer dat dit in 2018 gebeurde, was op 5 april. In De Bilt bleef het kwik toen steken op 9,9 graden.

