De piloten van een Apache-helikopter die op 13 november 2017 tegen een hoogspanningsdraad vlogen bij Culemborg en Zoelmond worden niet vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM).

De helikopter was bezig met een nachtelijke oefenvlucht, toen de piloot een manoeuvre moest uitvoeren om een raket te ontwijken en tegen de stroomkabels vloog. De stroomdraad was door de duisternis niet goed zichtbaar en de piloot was zich na de actie niet meer bewust van zijn locatie.

Door het ongeluk zaten bijna 26.000 huishoudens urenlang zonder stroom. Ook was het treinverkeer verstoord door de botsing. Het kostte netbeheerder Alliander bijna 1,3 miljoen euro aan compensatie.

Onderzoek van het OM wijst uit dat de vliegers geen strafrechtelijk verwijt gemaakt kan worden. Voor het onderzoek werden piloten, verschillende andere deelnemers aan de oefening en een deskundige gehoord. Het OM concludeert uit die gesprekken dat de vliegers en de overige crewleden hebben gehandeld zoals onder de gegeven omstandigheden mocht worden verwacht.

Verder blijkt uit technisch onderzoek dat de helikopter goed heeft gefunctioneerd.

Grote stroomstoring door botsing

Na de botsing had een groot gebied rond Culemborg urenlang last van een stroomstoring. Meer dan 24.000 huishoudens hadden lange tijd geen stroom. Ook was het treinverkeer verstoord door de botsing. De stroomstoring heeft netbeheerder Liander 1,3 miljoen euro gekost.

De helikopter landde direct na de botsing in het weiland bij de stroomdraden. Er raakte niemand gewond.

Piloten maken niet voldoende vlieguren

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid stelde vorige maand dat de piloten vaak niet voldoende vlieguren maken, maar dat dit niet direct een oorzaak was voor dit ongeluk.

De nog redelijk onervaren piloot had volgens de Onderzoeksraad een groot takenpakket. Dat hij aan een ervaren copiloot gekoppeld was, had volgens de raad weinig waarde. Beide piloten hebben eigen taken, waardoor ze geen toezicht op elkaar kunnen houden.

Piloten moeten 's nachts gevechtstrainingen doen om bij een uitzending direct inzetbaar te zijn in oorlogsgebieden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!