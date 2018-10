Meer dan de helft van alle Nederlanders boven de achttien jaar zou te weinig bewegen. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dinsdag dat 42 procent van de Nederlanders wel voldoende beweegt.

In de publicatie van het onderzoeksbureau staat dat 68 procent van de Nederlanders juist denkt voldoende te bewegen. Volwassenen bewegen voldoende als zij minimaal 2,5 uur per week matig intensief bewegen.

Vrouwen voldoen vaker aan de bewegingsnorm dan mannen. Uit het onderzoek blijkt ook dat relatief veel mensen met overgewicht onvoldoende bewegen. Mensen die ouder zijn dan 65 jaar, sporten vaak minder dan toen ze jonger waren.

Ruim 60 procent van de Nederlanders valt wel in de categorie sporter, omdat ze minimaal twaalf keer per jaar sporten. Ondanks de activiteit, bewegen veel mensen in deze groep toch niet genoeg.

Voor ruim 75 procent van de mensen is gezondheid de belangrijkste reden om te gaan sporten. Vooral vrouwen vinden gezondheid en uiterlijk belangrijk als ze gaan sporten. Mannen sporten iets vaker, omdat ze de sport zelf leuk vinden.

Sociale media beïnvloedt sportgedrag nauwelijks

Belangrijke redenen om niet te sporten zijn fysieke klachten en een gebrek aan motivatie. Ouderen stoppen met name vanwege fysieke klachten, terwijl afhakende jongeren vooral geen zin hebben om te gaan sporten.

De meeste mensen sporten het liefst niet in verenigingsverband, maar alleen. Het gaat dan om bijvoorbeeld wandelen, zwemmen, fitness en fietsen.

Het onderzoeksbureau heeft dit jaar voor het eerst onderzocht of sociale media impact hebben op de keuze om wel of niet te sporten. Van de ondervraagden zegt 4 procent niet of minder te bewegen door sociale media. 10 procent wordt juist gemotiveerd door sportvideo's. De meeste Nederlanders zeiden dat sociale media geen invloed hebben op hun sportgedrag.

I&O Research heeft voor het onderzoek 4.375 Nederlanders ondervraagd.

