De agent die begin januari in Breda een schot loste richting twee verdachten die vervolgens van een flat vielen of sprongen, wordt niet vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM).

Dat heeft het OM besloten na onderzoek van de Rijksrecherche, bevestigt een woordvoerder in gesprek met NU.nl. De agent van het arrestatieteam had een schot gelost met een zogeheten beanbag. Dit is munitie die een flinke klap op het lichaam geeft.

Volgens het OM was dit geweld passend, omdat het ging om een waarschuwingsschot en de agent niet gericht schoot. De aanwezige agenten hadden daarnaast eerder een auto met handvuurwapens voorbij zien rijden en wisten niet of de twee verdachten mogelijk ook gewapend waren.

Het schot werd gelost toen minimaal een van de verdachten op het balkon stond. Volgens het OM was het waarschuwingsschot passend om de andere flatbewoners te kunnen beschermen. Het is nog onbekend of de twee verdachten na het schot van de flat zijn gevallen of gesprongen.

Mannen raakten zwaargewond bij val

Door de val of sprong zijn beide mannen zwaargewond geraakt. Een van hen kwam op een lantaarnpaal terecht en de ander op straat.

De twee mannen hebben in januari aangifte gedaan tegen de politie wegens een poging tot doodslag of zware mishandeling. De agenten zouden volgens de mannen dermate veel geweld hebben gebruikt dat ze ten val kwamen.

Overleden man aangetroffen

In de flatwoning werd na het incident het lichaam van een 25-jarige man gevonden die door een misdrijf om het leven is gekomen. De twee verdachten worden beschuldigd van moord of doodslag en van wapenbezit, omdat in hun auto een onbekend aantal handvuurwapens is aangetroffen.

De overleden man was zeer waarschijnlijk een van de daders van een gewelddadige overval in Bladel in 2017. Bij de woningoverval raakte de 78-jarige bewoner zwaargewond.

