Een 36-jarige man uit Spijkenisse is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar celstraf voor het uitreizen naar Syrië met een terroristisch motief. De rechtbank had de man eerder vrijgesproken.

Volgens het Haagse gerechtshof is Mounir E. in juni 2014 vanuit zijn woonplaats naar Syrië gereisd om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat in Irak en Al Sham (ISIS), de voorganger van Islamitische Staat (IS).

Op een aanmeldformulier van de terroristische groepering stelde de Spijkenisser als inghimasi te willen strijden, oftewel iemand die explosieven en lichte wapens bij zich draagt en vecht totdat zijn munitie op is.

E. had zich in juni 2014 uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van de gemeente waar hij woonde en zich vervolgens ingeschreven op een niet-bestaand adres in de Verenigde Staten. Na zijn vertrek was hij twee weken onbereikbaar.

Familieleden maakten enkele dagen na zijn vertrek melding van een vermissing. Zij verklaarden dat E. mogelijk naar Syrië zou zijn gereisd. Uit het ISIS-aanmeldformulier blijkt dat de man via Turkije naar Syrië is gereisd. Zelf zegt E. op vakantie te zijn geweest in Turkije.

E. voor vrijspraak opgepakt bij marathon Rotterdam

De Spijkenisser werd op 12 april 2017 vrijgesproken door de Rotterdamse rechtbank vanwege een gebrek aan bewijs. Het weekend daarvoor werd hij door de politie aangehouden, omdat zij vreesden dat de man een aanslag wilde plegen tijdens de Marathon Rotterdam.

Voor de aanhouding zou E. hebben gezegd dat "er iets moois ging gebeuren op de marathon: boem!", verklaarden medewerkers van de regionale vervoerder RET. De man werd na het tweedaagse sportevenement vrijgelaten.

E. had tevens een speciaal gebiedsverbod gekregen voor de marathon. Sinds 1 maart 2017 kan de politie potentiële terroristen beperkingen opleggen voordat zij een strafbaar feit hebben gepleegd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!