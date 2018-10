Een van de verdachten van betrokkenheid bij de ontvoering van de destijds tweejarige Insiya uit Amsterdam geeft toe dat ze het meisje op de avond van de ontvoering bij haar thuis heeft gezien. Ze zegt nooit te hebben geweten dat er iets strafbaars zou gaan gebeuren.

Dat werd duidelijk op de tweede dag van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak die gaat over de ontvoering van het inmiddels vierjarige meisje. Lizzy S. omschrijft haar eigen rol niet-bestaand.

Insiya werd op 29 september 2016 ontvoerd en later overgebracht naar Shehzad H., haar vader. Het meisje is met haar vader naar India gegaan, waar ze nu nog verblijven. Insiya verbleef kort in het ouderlijk huis van Lizzy S., waar de vrouw haar heeft gezien. Ze verklaarde dat het toen duidelijk werd dat er iets niet klopte.

Van de stemmen van Imran S., Erik S. en Daniel C. werd Lizzy S. wakker. Dinsdag gaf ze toe dat ze Insiya in de tuin zag lopen in het bijzijn van haar vader. Ook deze verklaring is nieuw.

Vrouw verdacht van rol bij uitvoering

De vrouw wordt door justitie verdacht van een rol bij de uitvoering van de ontvoering, maar zegt zich van geen kwaad bewust te zijn geweest. Lizzy S. is de dochter van hoofdverdachte Erik S., die er dinsdag niet was. Zijn advocaat liet weten dat hij er maandag wel wilde zijn, maar dat hij was verhinderd door weersomstandigheden.

Erik S. maakte zijn dochter op de bewuste avond duidelijk dat ze zich nergens mee moest bemoeien. Vervolgens ging ze weer slapen. "Ik wist niet wat er was gebeurd en schrok ervan", zei ze dinsdag. "Ik wilde me nergens mee bemoeien."

Lizzy S. zegt nooit te hebben geweten van plannen voor ontvoering

Lizzy S. verklaarde dat haar vader in augustus 2016 werd gebeld. Hij vertelde haar vervolgens dat er "een man was wiens dochter in het buitenland zat". Door voogdijproblemen kon Shehzad H. zijn dochter niet zien en hij wilde graag weten hoe het met haar ging.

De vrouw heeft naar eigen zeggen altijd gedacht dat het om observeren ging en niet dat er "minutieus een ontvoering werd voorbereid."

Ze hielp haar vader wel met het maken van samenvattingen van observatieverslagen, maakte een WhatsApp-groep aan op de telefoons die door de andere verdachten werden gebruikt en was ook aanwezig bij het overleg.

Lizzy S. verklaarde dat ze zich bewust afzijdig hield en niet bij de inhoud van de gesprekken betrokken werd. Ze maakte de WhatsApp-groep aan, omdat ze dacht dat zij dat zelf niet konden. Ze vroeg nooit door.

Medeverdachte verklaart belastend over vrouw

De rechtbank hield de vrouw voor dat haar naam wel voorkwam in het document 'Barney', opgesteld door Willem V., een medeverdachte. Het ging volgens de rechtbank om een "militair opgesteld plan" voor de ontvoering van Insiya.

De vrouw zegt verbaasd te zijn dat zij is genoemd. "Ik heb daar nooit mee ingestemd", legt ze uit. "Dit komt als een verrassing". Willem V. heeft ook verklaard dat de vrouw wel degelijk wist wat er ging gebeuren. "Ik snap niet waarom hij dit zegt", was haar reactie.

De rechtbank heeft dinsdag bepaald dat de vrouw een persoonlijkheidsonderzoek moet ondergaan, op verzoek van haar advocaat. S. lijdt volgens hem mogelijk aan een posttraumatisch stresssyndroom.

Vrouw stapte niet zelf naar de politie

De vrouw werd ruim een maand na de ontvoering op 31 oktober 2016 aangehouden. Op de vraag waarom zij niet zelf naar de politie is gegaan, zei ze dat niet belastend wilde verklaren over onder anderen haar vader. Daarnaast vond ze dat zij geen rol heeft gespeeld in de ontvoering en het dus een zaak van anderen was.

Maandag ontbraken de verdachten Lizzy S. en Huibert V. nog, maar dinsdag verschenen zij wel in de rechtbank. De rechtbank had hier ook op aangedrongen. De andere verdachte, Robert B., was wederom afwezig.

