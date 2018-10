Dinsdag begint bewolkt met een stevige noordwestenwind. Vooral in het noordoosten kan wat regen vallen. Het wordt zo'n 14 graden.

Op de Wadden kan het gaan stormen, met kans op zware windstoten van 75 tot 80 kilometer per uur. Ook in de rest van het land staat een stevige bries met windkracht 4 tot 5.

In de middag neemt de kans op regen toe in het westen, midden en oosten van het land. In het zuiden blijft het op de meeste plekken droog en in Zeeland is er zelfs kans op zon. Het wordt 14 graden in het oosten en 16 graden aan zee, maar door de wind voelt het kouder aan.

Ook in de avond blijft de bewolking grotendeels hangen en valt er hier en daar wat regen. Dat blijft zo in de nacht met temperaturen die blijven hangen tussen de 11 en 14 graden.

Woensdag is het opnieuw bewolkt, al waait het minder hard landinwaarts. Aan zee kan de wind nog wel vrij krachtig aanvoelen. Er valt af en toe lichte regen. De temperaturen liggen tussen de 14 graden in het noordoosten en 17 graden in Limburg.