De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar het overlijden van een korporaal van de landmacht. De man was vrijdag onwel geworden tijdens een oefening in zwembad De Stok in Roosendaal. Hij overleed twee dagen later aan complicaties.

Dat heeft het ministerie van Defensie maandag bekendgemaakt. Over wat er precies gebeurd is tijdens de oefening is niets bekendgemaakt.

Nadat de korporaal onwel was geworden, grepen instructeurs in en werd de man met spoed opgenomen in het het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

