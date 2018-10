De vrouw van wie het stoffelijk overschot in de nacht van zondag op maandag in een woning in Culemborg is gevonden, is door geweld om het leven gekomen. Haar identiteit is nog onbekend, meldt de politie maandag.

Een 31-jarige man uit Culemborg is opgepakt. Agenten zagen hem in de buurt van de woning lopen.

"Op aanwijzing van deze man werd het lichaam van de vrouw gevonden in de woning', aldus de politie. Maandag wordt forensisch onderzoek uitgevoerd in de woning.