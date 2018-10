Een van de verdachten die terechtstaat voor de ontvoering van het meisje Insiya (4) schreef een plan hoe de ontvoering van het meisje moest gaan plaatsvinden. Willem V. (54) zei maandag de situatie totaal verkeerd te hebben ingeschat.

De rechtbank van Amsterdam droeg maandag voor hoe de ontvoering van Insiya eind september 2016 heeft plaatsgevonden. De voorbereiding hierop werd als militair omschreven.

Zo stelde Willem V. een plan op met de naam 'operatie Barney'. Hij verklaarde maandag in 2016 te zijn benaderd door hoofdverdachte Erik S. (60), een zakenrelatie met wie hij bevriend was geraakt. De man vertelde hem dat de vader van Insiya, Shehzad H., hulp nodig had.

Er vond een skypegesprek plaats tussen vier mannen, waar ook Shehzad H. en medeverdachte Daniël C. aan deelnamen. Het kwam er volgens de vader op neer dat Insiya tegen haar zin in zou zijn meegenomen door haar moeder. "Een eenzijdig verhaal", zei Willem V. maandag. "Ik heb het totaal verkeerd ingeschat."

Plan 'Barney' door verdachte omschreven als een verkooppraatje

Het document dat hij opstelde omschreef hij als een verkooppraatje voor Shehzad H. om de vader ervan te overtuigen dat zij de klus konden klaren. Er was sprake van een observatieteam, een team dat het meisje zou oppikken en er werden speciaal telefoons aangeschaft. Willem V. heeft tien jaar als marinier gediend.

Willem V. was ook degene die op 29 september aan de deur van de woning van de oma van Insiya stond. Hij belde aan en zei het meisje te komen ophalen omdat ze tegen haar zin in zou worden vastgehouden. De man verklaarde in het bijzijn te zijn geweest van medeverdachten Robert B. en Imran S., de neef van Shehzad H.

De mannen drongen de woning binnen en Imran S. was uiteindelijk degene die Insiya meenam. Hij stapte achterin de vluchtauto die door Willem V. naar een hotel in Hilversum werd gereden. Daar werd het meisje overgedragen aan haar vader.

Willem V. zegt dat hij voor de gek is gehouden

Toen Willem V. die avond op het journaal zag dat er een Amber Alert was verstuurd voor de verdwijning van Insiya, drong bij de man door dat hij zich mogelijk "in de luren had laten leggen". "Oh mijn god, wat heb ik gedaan?" verwoordde Willem V. zijn gedachten destijds. "De vader vertelde mij dat er hoogstens sprake zou van huisvredebreuk."

Willem V. meldde zich op 30 september bij de politie. De rechter hield hem voor dat er sprake moet zijn geweest van een behoorlijke naïviteit bij de man. "Ik zag het als burgerlijke ongehoorzaamheid."

Man zegt dat het nooit zijn bedoeling was om geweld te gebruiken

Maar Willem V. zou ook 20.000 euro worden betaald en er is tevens geweld gebruikt bij de ontvoering, zoals ook al werd geopteerd in het plan "Barney", hield de rechtbank hem voor. "Dat heeft u opgeschreven", aldus de rechter. Willem V. verklaarde dat hij van Erik S. te horen kreeg dat er een 'stevig' document moest worden opgesteld zodat dit in rekening kon worden gebracht.

"Maar het was nooit de bedoeling om geweld te gebruiken", zei Willem V. die op de dag van de ontvoering wel tie-wraps bij zich had. Ook had Robert B. een stroomstootwapen bij zich.

Op de vraag van de rechtbank of Willem V. niet vanaf het begin al had moeten weten dat het "foute boel" was, knikte hij instemmend.

Daniël C. beroept zich op zijn zwijgrecht

Van de verdachten waren alleen Willem V. en Daniël C. aanwezig. De laatstgenoemde persoon heeft eerder verklaard van niks te hebben geweten. Hij wilde maandag geen antwoord geven op vragen van de rechtbank en beriep zich op zijn zwijgrecht.

Medeverdachten verklaren over Daniël C. als een van de organisatoren van de ontvoering. Ook hier wilde hij desgevraagd niet op ingaan. Volgens de rechtbank is er ook ondersteunend bewijs voor zijn betrokkenheid, maar hij bleef zwijgen.

Van beide mannen werd maandag de voorlopige hechtenis opgeheven. Dinsdag gaat de rechtbank verder met de feitenbehandeling van de verdenkingen tegen de overige vier verdachten.

