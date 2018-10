De agent die vorige week werd veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 120 uur omdat ze op een onschuldige burger had geschoten, gaat in hoger beroep.

De agent is het niet eens met het vonnis en heeft daarom besloten in beroep te gaan, bevestigt haar advocatenkantoor Anker en Anker maandag.

De rechtbank in Groningen vindt dat er sprake is van een poging tot zware mishandeling. De in Emmen wonende agent zou niet hebben gehandeld volgens de instructies van de politie.

De vrouw schoot vorig jaar april in Groningen vier keer op een scooterrijder, omdat hij volgens haar voldeed aan het signalement van een man die zijn ouders had bedreigd met pistolen. De agent was ervan overtuigd dat de scooterrijder een acuut gevaar vormde.

Toen de bestuurder bij een kruising niet reageerde op haar mondelinge stopsignalen en harder begon te rijden, trok de agent haar pistool. De bestuurder werd niet geraakt, hij bleek onschuldig te zijn. De man had geen geldig rijbewijs en was daarom doorgereden.

De advocaat van de agent stelt dat zij goed heeft gehandeld. Daarbij benadrukte hij dat de moeder van de gezochte man aan de politie had laten weten dat haar zoon gewelddadig kon zijn.