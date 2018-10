De politie heeft alle drie verdachten van de twee schietincidenten in Zaandam opgepakt. Twee mannen meldden zich op vrijdag en maandag. De derde man is zondagmiddag in Amsterdam door een arrestatieteam opgepakt.

Ook het slachtoffer, een negentienjarige man, is aangemerkt als verdachte. Het slachtoffer is aangehouden, omdat hij ook geschoten zou hebben in het centrum van Zaandam, meldt de politie maandag.

Een van de verdachten, een 32-jarige man, was naar Suriname gevlucht. Vanuit daar liet hij via zijn advocaat weten dat hij zich bij de politie wilde melden. Maandag is hij opgepakt op Schiphol.

Het schietincident in het centrum van Zaandam, dat plaatsvond in de nacht van 12 op 13 oktober, zou na een conflict zijn begonnen. Toen het slachtoffer zich wilde laten behandelen bij het Zaans Medisch Centrum, werd hij nogmaals onder vuur genomen. Hij is buiten levensgevaar, laat de politie weten.

De aangehouden mannen, die leeftijden hebben van 24 tot 32 jaar, worden verdacht van poging tot moord of een poging tot doodslag, aldus de politie. Ze zitten in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben.