Het verdachte pakketje dat maandag werd gevonden bij het provinciehuis van Flevoland is neergelegd door actievoerders die boos zijn over het beleid omtrent de Oostvaardersplassen.

De woordvoerder van de provincie heeft berichtgeving van De Stentor in gesprek met NU.nl bevestigd. De politie kan verder nog geen toelichting geven op het onderzoek.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) constateerde na onderzoek dat het pakketje geen explosief bevatte. De vondst leidde er wel toe dat de omgeving van het provinciehuis en een deel van het station in Lelystad enkele uren moesten worden afgezet.

Het verband met de actievoerders lag voor de hand. Het provinciehuis was ook behangen met spandoeken met daarop leuzen over de Oostvaardersplassen. Op de spandoeken stonden teksten als "OVP weg ermee" en "Welkom in de schiettent van SBB". Met de afkorting SBB werd waarschijnlijk Staatsbosbeheer bedoeld.

Afschieten edelherten leidt tot veel protesten

De laatste weken zijn er meerdere protesten geweest tegen het plan om zeker duizend edelherten in het natuurgebied af te schieten. Het afschieten begint in november, als de bronsttijd voorbij is.

Volgens provincie Flevoland moet het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen flink verminderd worden, omdat de dieren het als vogelreservaat bedoelde gebied grotendeels hebben afgegraasd.​

