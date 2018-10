Een schip met een recordlading van 50.000 ton piekijzer arriveert maandag in de haven van Rotterdam. Dat is bijzonder, omdat schepen doorgaans maar 30.000 tot 35.000 ton van dit ruwijzer vervoeren, meldt het Havenbedrijf Rotterdam.

Carbones, de Oostenrijkse metaaldistributeur die de lading heeft samengesteld, zegt het omvangrijke operatie was om zoveel ijzer aan boord te krijgen. Voor de onderneming betekent dit evenwel een fikse kostenbesparing.

Piekijzer is ijzer dat gegoten is in de vorm van 'broodjes' van ongeveer 10 centimeter lang en 10 centimeter breed. Die wegen per stuk ongeveer 10 tot 20 kilo.

De lading komt uit Rio de Janeiro en is opgehaald door de MV Yuanping Sea. Dit 200 meter lange zeeschip vertrok op 3 oktober uit Brazilië. Het is de bedoeling dat het ijzer vanuit Rotterdam verder wordt verspreid in Europa.