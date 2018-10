De Friese Strontweek en het fierljeppen staan sinds maandag op de lijst Immaterieel Erfgoed Nederland. Dit is een eerste stap om iets te laten erkennen als cultureel erfgoed.

Het kenniscentrum dat nominaties voor de lijst beoordeelt, heeft maandag een bericht hierover in Friese media bevestigd.

De Strontweek, die sinds 1974 elk jaar in oktober in Workum wordt gehouden, bestaat uit vier evenementen die allemaal iets met wind en water te maken hebben. Het gaat om twee zeilwedstrijden, visserijdagen en een muziekfestival.

Bij de belangrijkste zeilwedstrijd, de Strontrace, mogen schippers alleen gebruikmaken van een kaart en een kompas. De winnaar wint de Zilveren Brijlepel.

Het evenement dankt zijn naam aan het vervoeren van kunstmest over water. De mest gaat per boot van Friesland naar de bloembollenstreek in Noord-Holland. Er mogen geen motoren worden gebruikt. Als er geen wind staat, dan moeten de schippers spierkracht en bomen gebruiken.

Fierljeppen wordt al duizend jaar beoefend in Friesland

De Strontweek was mede voorgedragen door de gemeenten Súdwest-Fryslân en Teylingen. Steun vanuit de overheid is noodzakelijk voor een vermelding op de lijst Immaterieel Erfgoed.

Fierljeppen is een oude Friese sport waarbij een atleet met een polsstok probeert een zo groot mogelijke afstand over een sloot te overbruggen. Deze traditie wordt in de provincie Friesland al meer dan duizend jaar beoefend. In het verleden was het een handige manier om water over te steken.

De lijst Immaterieel Erfgoed heeft tot doel tradities en rituelen veilig te stellen en over te dragen aan de nieuwe generatie.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!