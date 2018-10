Het verkeer op de Nederlandse wegen heeft maandagochtend last gehad van veel files. De verwachting was juist dat het rustiger zou zijn vanwege de herfstvakantie in de regio's Midden en Noord.

Hoewel veel Nederlanders op vakantie zijn, leidden ongelukken op diverse grote snelwegen toch tot opvallend veel oponthoud, meldt Rijkswaterstaat.

Om 8.00 uur stond er in totaal bijna 200 kilometer file op de Nederlandse wegen. Normaal gesproken gaat het op maandagen tijdens vakanties hoogstens om 150 kilometer file, aldus een woordvoerder van de verkeersdienst.

Op de A1 richting Amsterdam leidden twee grote ongelukken tot meer dan 20 kilometer file. Ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag moesten automobilisten rekening houden met meer dan een half uur vertraging.

Door vier ongelukken liep de A35 rond 8.00 uur helemaal vast richting Gronau. Er stond rond 8.15 uur al 16 kilometer file.

Automobilisten moeten rekening houden met duisternis

Er was verder sprake van een ongebruikelijke file op de A50. Het verkeer richting Arnhem had bij knooppunt Waterberg last van groot oponthoud door een ongeval. De file van 8 kilometer leidde tot bijna een uur vertraging.

De woordvoerder van de verkeersdienst zegt dat automobilisten er rekening mee moeten houden dat het in de ochtendspits langer donker is.

"Dat is heel logisch als de dagen korter worden in de herfst. Maar je merkt toch dat veel automobilisten er erg aan moeten wennen", meent de zegsvrouw.

