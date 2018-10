De rechtbank heeft maandag de verwachting uitgesproken de vader van het ontvoerde meisje Insiya (4) binnen een redelijke termijn als getuige te kunnen horen. Dit hoeft volgens de rechters niet tot uitstel van de zaak te leiden, maar deze wordt wel verlengd tot en met mei volgend jaar.



Dat werd maandag duidelijk tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak rondom de ontvoering van de toen tweejarige Insiya uit Amsterdam.

Shehzad H. is tevens verdachte, maar wordt nu nog niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie (OM) wil de man graag vragen naar zijn rol bij de ontvoering. Tot nu toe heeft hij echter altijd geweigerd om als verdachte vragen te beantwoorden, wel zou hij bereid zijn als getuige een verklaring af te leggen.

De rechter-commissaris werd maandag als getuige gehoord om erachter te komen wat er is ondernomen om het verhoor van vader Shehzad tot stand te laten komen

"Kort voor de inhoudelijke behandeling is er informeel contact geweest met Shehzad H. waar de hoop op kan worden gevestigd dat we een stapje verder zijn dan tot nu toe", aldus de rechter-commissaris. "Als er groen licht is, maak ik direct mijn agenda vrij."

Het horen van een rechter-commissaris als getuige is uitzonderlijk.

Officier van justitie bevestigt nieuwe ontwikkeling inzake verhoor vader

Ook de officier van justitie zei er dat "beweging is vanuit India" en dat er aanwijzingen zijn dat Shehzad H. kan worden gehoord. "Het gaat om een mondelinge toezegging, maar geen formele bevestiging", vervolgde de officier. "Dus op welke termijn is nog steeds onduidelijk."

De rechtbank oordeelde dat de laatste ontwikkelingen erop duiden dat de vader binnen redelijke termijn kan worden gehoord, en ruimde daarom extra zittingsdagen in mei in. Tegen die tijd zal pas de strafeis worden uitgesproken.

De verdediging bepleitte maandag dat de zaak moest worden uitgesteld omdat Shehzad H. een belangrijke getuige is die meer duidelijkheid kan verschaffen over de rol van hun cliënten.

De rechtbank wilde de zaak echter niet verder vertragen. De komende zittingsdagen zullen dan ook worden gebruikt voor de feitenbehandeling.

Verdachten staan terecht voor medeplegen ontvoering

Er staan vanaf maandag in totaal zes verdachten terecht. Ze zouden allemaal een rol hebben gespeeld bij het weghalen van het meisje uit de woning van haar oma op 29 september 2016. Insiya werd daarop naar India gebracht, waar zij sindsdien verblijft bij haar vader.

Een van de hoofdverdachten is Frederik S. (50). Hij was de contactpersoon van de vader en regelde de betalingen voor de andere verdachten. Hij is maandag niet verschenen in de rechtbank.

Zijn advocaat, Nancy Dekens, laat weten dat haar cliënt op straat is bedreigd en bang is voor alle media-aandacht. Drie andere verdachten hebben er tot teleurstelling van de rechtbank eveneens voor gekozen niet aanwezig te zijn.

Daniel C. (53) en Willem V. (54) zijn wel aanwezig. Beide mannen hadden een coördinerende rol. Daarnaast was Willem V. de vermoedelijke chauffeur van de auto waarin Insiya vanuit Amsterdam is meegenomen.

OM heeft om uitlevering van vader gevraagd

Shehzad H. zal in een later stadium apart worden vervolgd voor het plannen van de ontvoering. Hetzelfde geldt voor zijn neef Imran S., die vastzit in de Iraakse stad Bagdad.

Het OM heeft in beide gevallen om uitlevering gevraagd.