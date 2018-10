Maandag begint met bewolking met hier en daar wat regen. In de loop van de dag trekken de buien weg en zijn er in de middag periodes met zon. Het wordt zo'n 13 graden.

Maandagochtend begint op veel plaatsen regenachtig. In Zuid-Limburg wordt het aan het eind van de ochtend droog.

In de middag klaart het vrijwel overal op. De wind is matig en aan zee vrij krachtig.

In de avond koelt het af naar 4 graden. In de kustprovincies ligt de temperatuur met 7 graden iets hoger. Later in de nacht steekt er een stevige westenwind op en neemt de bewolking toe.

Dinsdag doet de herfst zijn intrede. Het is bewolkt en het kan flink waaien. Op de Wadden is er zelfs kans op een stormachtige wind met windstoten tot circa 75 kilometer per uur. In Zeeland laat de zon zich af en toe zien, maar in de rest van het land kan het gaan regenen.