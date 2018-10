In de nieuwe verf die de Nederlandse luchtmacht gebruikt, zit dubbel zoveel van de kankerverwekkende stof chroom-6 als in de oude verf. Nieuwsuur meldt dit zondagavond op basis van interne stukken van Defensie.

De nieuwe verf, een 'high solid primer', wordt ondanks klachten en vragen van personeel nog steeds gebruikt voor vliegtuigen en helikopters, aldus Nieuwsuur.

De oude verf mag sinds 2012 niet meer worden gebruikt omdat er te veel oplosmiddelen in zitten. Defensie moest de verf vervangen en negeerde daarbij weer andere wetgeving, die bepaalt dat het gebruik van de stof chroom-6 moet worden verminderd.

"Op dit moment lopen onze mensen geen enkel gevaar, daar waar we verf met chroom-6 gebruiken. Onze mensen werken nu veilig. Waar dat niet zo was, zijn de werkzaamheden stilgelegd. We hebben alles in place om chroom-6-verf goed en veilig te gebruiken", zei plaatsvervangend commandant der luchtstrijdkrachten Mario Verbeek zondagavond in een reactie in Nieuwsuur.

Verbeek bevestigde dat er in de nieuwe verf dubbel zoveel chroom-6 zit als in de oude verf. "Maar schilders gebruiken een dunne laag verf, waardoor de hoeveelheid hetzelfde blijft", zei hij.

Verf met chroom-6 moet worden vermeden, maar volgens Verbeek is er momenteel geen goed, juist gecertificeerd alternatief. "Als dat er is, gaan we dat direct gebruiken." Volgens hem moeten fabrikanten andere middelen autoriseren. Hij erkent dat bureaucratie in de weg zit bij het proces.

Beschermingsmaatregelen niet altijd goed uitgevoerd

In een eerdere uitzending van het actualiteitenprogramma bleek al dat personeel van Defensie nog steeds onvoldoende beschermd wordt tegen chroom-6. De beschermingsmaatregelen die zijn ingesteld, zoals gebruik van maskers en overalls, worden niet altijd goed uitgevoerd.

Ook zou het materieel dat chroom-6 bevat niet vervangen worden door chroomvrij materieel. Nieuwsuur meldde dat onder meer onderdelen van gasmaskers nog altijd de stof bevatten. Defensie liet in een reactie aan Nieuwsuur weten dat de gasmaskers in kwestie op termijn niet meer gebruikt zullen worden. Er werd geen einddatum genoemd.

De kankerverwekkende stof chroom-6 wordt gebruikt in verf om roestvorming tegen te gaan. Chroom-6 wordt pas gevaarlijk wanneer mensen de verf bijvoorbeeld verwijderen. Dan kunnen deeltjes loskomen en rondvliegen.

Zonder bescherming kunnen mensen de deeltjes inademen. Wie bijvoorbeeld onbeschermd materiaal schuurt dat is beschilderd met zulke verf, kan ziek worden.

Defensie wist al decennia van schadelijke effecten chroom-6

Een commissie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van chroomverf en de gevolgen hiervan. Hieruit bleek dat Defensie al decennia wist van de schadelijke effecten van blootstelling aan chroom-6, maar dat werknemers en bedrijfsartsen dit niet te horen hebben gekregen.

Defensie nam de aanbevelingen uit het rapport over en kwam onder meer met een collectieve schaderegeling. Betrokkenen kunnen hierdoor aanspraak maken op een bedrag van tussen de 5.000 en 40.000 euro.

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) bood afgelopen juni haar excuses aan. Ze richtte zich op alle (oud-)medewerkers die schade hebben geleden door chroom-6.

