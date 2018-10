Een parachutist is zondagmiddag gewond geraakt bij vliegveld Teuge in Gelderland. De man was in de lucht onwel geworden en kwam hard ten val.

Een woordvoerder van de politie meldt dat de man in de lucht een hartstilstand heeft gekregen. Op de grond is het slachtoffer gereanimeerd, waarna hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Over de toestand van de man, die mogelijk tussen de vijftig en zestig jaar oud is, is verder niets bekend. Ook is het onduidelijk of hij bij de val verwondingen heeft opgelopen. De politie kon niet bevestigen of de parachute tijdens de sprong is opengegaan.

Volgens De Stentor is de parachute van de man wel opengegaan. Het slachtoffer zou hard op de grond terecht zijn gekomen en voorover zijn gevallen. Meerdere hulpdiensten zijn ingezet en er was een traumahelikopter van vliegveld Eelde opgeroepen, aldus de krant.

In juni is een negentienjarige vrouw na een parachutesprong in Teuge zwaargewond geraakt. Ze is een dag na haar sprong aan haar verwondingen overleden. Uit politieonderzoek bleek dat het om een noodlottig ongeval ging.

