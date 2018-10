Bij een ongeluk na een politieachtervolging op de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein is in de nacht van zaterdag op zondag een persoon om het leven gekomen.

Ter hoogte van Wilnis was het surveillerende agenten opgevallen dat de man slingerend rijgedrag vertoonde, aldus een politiewoordvoerder.

De vluchtende bestuurder zou volgens het AD met hoge snelheid voor de politie zijn weggereden. Betrokken agenten schatten de snelheid op meer dan 160 kilometer per uur.

Op de afrit van de A12 bij Utrecht Kanaleneiland kwam de achtervolgde auto in botsing met een personenauto. De vluchtende wagen vloog daarna zo hard van de weg dat het motorblok uit de auto werd geslingerd en meters verderop in het groen terechtkwam.

De bestuurder overleed ter plekke. Waarschijnlijk verloor die de macht over het stuur en klapte hij met hoge snelheid in de vangrail. Twee inzittenden van de aangereden auto raakten gewond. Zij werden per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Waarom de man ervandoor ging, is nog niet duidelijk. De toedracht van het ongeluk wordt nog door de politie onderzocht. De afrit is tot in de vroege ochtend afgesloten.

