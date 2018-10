Een derde man wordt verdacht van betrokkenheid bij een dubbele beschieting in Zaandam. Een week geleden werd een negentienjarige man na een conflict beschoten in het centrum van de Noord-Hollandse plaats. Voor het ziekenhuis werd hij opnieuw beschoten.

Volgens de politie heeft de derde verdachte met een vuurwapen geschoten op de Burcht in het centrum van Zaandam. Het is niet bekend of hij richting het slachtoffer heeft geschoten.

Eerder werden twee broers uit Zaanstad als verdachten aangemerkt: Giovanni (32) en Gilano H. (24). De jongste broer meldde zich vrijdag op het politiebureau, waarop hij werd aangehouden. De man wordt verdacht van het medeplegen van poging tot moord.

De verblijflocatie van de andere broer is onbekend. De politie is naar hem op zoek. Voor de tip die tot de aanhouding van de 32-jarige man leidt, is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd.

De identiteit van de derde verdachte is niet bekend.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!