Zes personen zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een steekincident in een woning in Heerlen. Drie mensen raakten daarbij gewond.

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn een man en een vrouw met ernstige verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Zij werden door de hulpdiensten aangetroffen in een woning in de Rubensstraat.

Kort na de steekpartij vond de politie drie verdachten in een auto op de nabijgelegen Ferdinand Bolstraat. Een van hen bleek gewond te zijn geraakt. Nadat de man in het ziekenhuis behandeld was, werd hij overgebracht naar het politiebureau.

Drie inzittenden van een auto in de Govert Flinckstraat, in dezelfde wijk in Heerlen, werden later aangehouden door de politie. De in totaal zes verdachten zitten nog vast.

Volgens de politie zijn de slachtoffers en de verdachten bekenden van elkaar. De aanleiding voor het steekincident is nog niet bekend. De politie doet zaterdag verder onderzoek.

