Een 88-jarige man is om het leven gekomen door een grote woningbrand in de Schoolstraat in Didam. Zijn vrouw was ook aanwezig in het huis en kon nog net op tijd door de buurman worden gered.

De vrouw heeft veel rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zaterdag.

De brand brak rond 2.00 uur uit in een woning in een appartementencomplex. De veiligheidsregio meldde een half uur later dat er mogelijk nog een persoon in een van de woningen was. Hij was overleden aan koolstofmonoxidevergiftiging.

In het appartementencomplex in de Schoolstraat heeft de brandweer 21 appartementen ontruimd en dertig bewoners geëvacueerd. De bewoners zijn eerst opgevangen op verschillende tijdelijke locaties en vervolgens in een café in de buurt.

De bewoners konden in de nacht niet meer terug naar hun woningen. Er is veel schade, vooral door gebroken glas en door het blussen. De brandweer verwacht dat een deel van de bewoners zaterdag terug naar huis kan.

Uit politeonderzoek komt naar voren dat de brand niet gesticht was.

