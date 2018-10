Ibrahim C. (22), die eerder is veroordeeld voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen, is spoorloos verdwenen sinds hij te horen kreeg dat hij per direct Nederland moet verlaten.

Dit bevestigt de politie vrijdag aan NU.nl na berichtgeving van het AD. "Hij staat gesignaleerd", meldt een woordvoerder.

C., die na het uitzitten van zijn straf voor zijn betrokkenheid bij de dood van Nieuwenhuizen ook andere strafbare feiten beging, zoals diefstal, kreeg op 20 september van de bestuursrechter te horen dat hij Nederland moet verlaten. Hoewel hij jaren in Nederland woont, heeft C. alleen de Marokkaanse nationaliteit. Zijn verblijfsvergunning wordt niet verlengd en hij krijgt een inreisverbod voor tien jaar.

Hiermee oordeelde de rechter dat er "sprake is van een ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de samenleving aantast. Zijn proceshouding in die strafzaken en zijn ontwikkeling zijn daarnaast zorgelijk en weinig belovend voor de toekomst."

Er wordt niet actief naar de man gezocht, maar als hij ergens wordt aangetroffen zal hij worden aangehouden. Dan kan zijn uitzetting alsnog plaatsvinden.

Grensrechter in 2012 aangevallen door voetballers

In 2012 werd de grensrechter na de wedstrijd tussen Buitenboys en Nieuw Sloten geslagen en geschopt door meerdere voetballers.

Hij ging naar huis, maar is later gestorven aan de gevolgen van een herseninfarct. Artsen bepaalden dat het infarct werd veroorzaakt door het eerdere geweld.

