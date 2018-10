De rechtbank in Den Bosch heeft bepaald dat een dertigjarige man, verdacht van de mishandeling van twee peuters, moet worden verpleegd in een psychiatrisch ziekenhuis.

De man schopte in februari in een winkelcentrum in Rosmalen een tweejarig jongetje in zijn rug en sloeg in Den Bosch een jongetje van drie in zijn gezicht.

Vorig jaar juli gaf hij op straat in Den Bosch een vrouw een vuistslag in haar gezicht.

Uit onderzoek van gedragsdeskundigen is gebleken dat de man heeft gehandeld onder invloed van wanen. Hij was ervan overtuigd dat hij stelselmatig werd benadeeld, mishandeld en misbruikt. In navolging van de deskundigen beschouwt de rechtbank de man als volledig ontoerekeningsvatbaar.