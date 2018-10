In het onderzoek naar de liquidatie van crimineel John Mieremet, die in 2005 werd doodgeschoten in Pattaya in Thailand, is met de 38-jarige Özgur C. opnieuw een verdachte gearresteerd.

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) geldt Özgur C. ook als verdachte in de zaak rond de moord op Hakki Yesilkagit. Mieremet werd in november 2005 geliquideerd, Yesilkagit in juni 2006.

C. heeft eerder al terechtgestaan voor de moord op 'onderwereldbankier' Willem Endstra. In die zaak sprak de rechtbank hem en zijn medeverdachten vrij. Het OM is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan.

De uit Almere afkomstige C. is dinsdag in de zaken rond de moord op Mieremet en Yesilkagit aangehouden en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam. Behalve van betrokkenheid bij de liquidaties wordt hij ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Advocaat van Ozgur C. maakt zich zorgen over lekken naar media

De advocaat van Ozgür C., Nico Meijering, zegt tegen NU.nl zich "extreem zorgen" te maken over het feit dat het OM de informatie over deze aanhouding naar de media lekt. "Ondanks de beperkingen waar mijn cliënt inzit, wordt de arrestatie toch naar buiten gebracht", aldus de advocaat.

Daarnaast noemt Meijering het verontrustend dat er op basis van "oude wijn in nieuwe zakken mensen kunnen worden aangehouden". De advocaat doelt op de verklaringen van de inmiddels overleden getuige Hidir Korkmaz die ook ten grondslag zouden liggen aan de verdenkingen tegen zijn andere cliënt Dino Soerel.

De verklaringen van Korkmaz werden in het proces rond de moord op Endstra en de betrokkenheid van Ozgür C., door de rechtbank als onbetrouwbaar bestempeld

Eerder werd Jurmaine B. aangehouden

Op 9 oktober arresteerde de politie al de 38-jarige Jurmaine B. uit Amsterdam. Naar nu blijkt wordt hij niet alleen verdacht van betrokkenheid bij de moord op Mieremet, maar ook bij die op Endstra en Yesilkagit. Hij zit nog steeds vast.

Soerel werd op op 1 oktober eveneens aangehouden voor de moord op Mieremet en de afpersing van en moord op Endstra in 2004. Meijering, zei eerder deze week tegen NU.nl dat zijn cliënt alleen wordt verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van de vastgoedman Endstra.

Het OM laat op zijn beurt weten dat Soerel ervan wordt verdacht onderdeel te zijn geweest van een criminele organisatie die ook de moord op Mieremet als oogmerk had.

In het onderzoek naar de moord op Endstra werd ook Donald G. aangehouden, in Spanje. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Verdachte volgens OM onderdeel moordcommando

Özgur C. maakt volgens het OM deel uit van de zogenoemde groep-Alkmaar, een "moordcommando" dat volgens justitie in opdracht van Holleeder en ook Soerel liquidaties zou uitvoeren.

Het OM denkt dat Jurmaine B. fungeerde als een contactpersoon tussen de toplaag - leiders van een criminele organisatie als Soerel en Holleeder - en de groep-Alkmaar.

Andere verdachten die tot die groep zouden behoren zijn Ali N., Murat K., Ziya G. en de inmiddels overleden Natik Abassov.

OM zegt over nieuwe aanwijzingen te beschikken

Het zijn verdenkingen die het OM nog niet hard heeft kunnen maken, maar waar het naar eigen zeggen nieuwe aanwijzingen voor heeft. Abassov wordt beschouwd als de schutter van Endstra en zou mogelijk ook betrokken zijn geweest bij de moord op Yesilkagit in 2006.

Murat K. hoorde onlangs achttien jaar cel tegen zich eisen voor de liquidatie op Yesilkagit in Tilburg.

