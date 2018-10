Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag gevangenisstraffen tot twaalf jaar geëist tegen vijf mannen die verdacht worden van het uitvoeren van vijf plofkraken in Duitsland.

De mannen, die leeftijden hebben van 26 tot 31 jaar, worden daarnaast verdacht van "heling van auto's en kentekenplaten en bezit van vuurwapens", aldus het OM.

Twee van de mannen worden ook vervolgd voor het deel uitmaken van een criminele organisatie die gericht is op het plegen van plofkraken. "Deze twee werkten nauw en langdurig samen, en pleegden de feiten op steeds eenzelfde en planmatige manier", meldt justitie.

De verdachten, die voornamelijk uit Utrecht komen, zouden de kraken hebben gepleegd in de Duitse plaatsen Emsdetten, Rheine en Wesel. Hierbij zou 500.000 euro zijn buitgemaakt. De aangerichte schade bedroeg enkele tienduizenden euro's meer. Typerend voor deze groep mannen is het gebruik van snelle Audi's.

'Veel bewijs verzameld tegen mannen'

Volgens justitie is in het onderzoek naar de plofkraken veel bewijs verzameld. Zo straalden de telefoons van de verdachten aan op de routes, de tijden en de plaatsen van de plofkraken. Ook lieten de gegevens van de tomtom zien dat de voertuigen inderdaad in Duitsland waren ten tijde van de incidenten.

"Er is DNA van de verdachten gevonden in de auto's en op kleding, wapens en gereedschappen. In tapgesprekken is gehoord hoe de verdachten met familieleden een alternatief scenario voor de plofkraak probeerden te construeren", aldus het OM.

Ook zijn in een garagebox in Utrecht, die gehuurd was door een van de verdachten, onderdelen gevonden van een gestolen Audi die gebruikt is bij de plofkraken.

De rechtbank doet op 29 november uitspraak.

