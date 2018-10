De 21-jarige Azim A. is vrijdag veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het neerschieten van een willekeurige fietser in oktober vorig jaar in Groningen.

Het slachtoffer, een 21-jarige student, fietste in de ochtend van 15 oktober door de stad, toen hij op de Korreweg staande werd gehouden door enkele mannen. Zij vroegen of hij iets wilde drinken, trokken aan zijn fiets en begonnen hem te duwen en te slaan.

Toen het slachtoffer weg probeerde te rennen, werd hij door A. vijf keer beschoten. De student werd drie keer getroffen door een revolver, onder meer in zijn rug. Door het schietincident zit het slachtoffer in een rolstoel en is hij blijvend verlamd geraakt.

A. heeft zich enige tijd in Groningen verborgen gehouden, onder meer in een studentenflat. Op 6 november werd hij aangehouden door de politie.

Het vonnis komt niet overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM eiste eerder een celstraf van twaalf jaar en tbs met dwangverpleging voor poging tot moord. Volgens de rechtbank is er sprake van poging tot doodslag.

A. is vrijdag ook veroordeeld voor een ramkraak op een telefoonwinkel in het Drentse Zuidlaren, verboden wapenbezit en bedreiging en geweld tegen zijn voormalige vriendin in 2016.

Medeverdachten ook voor de rechter

Vrijdag stonden er ook vier medeverdachten van A. voor de rechtbank. Twee van hen waren vorig jaar aanwezig bij het schietincident en hebben het slachtoffer van zijn fiets gesleurd en mishandeld.

Een van hen is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een taakstraf van 160 uur. De tweede verdachte is veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk.

Twee andere verdachten stonden terecht voor het verbergen van A. en verboden wapenbezit. Een van hen heeft een taakstraf van 120 uur opgelegd gekregen van de rechtbank. De ander is vanwege gebrek aan bewijs vrijgesproken.

