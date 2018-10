Voor het eerst in Nederland krijgt iemand een paspoort zonder geslachtsaanduiding. De 57-jarige Leonne Zeegers uit Breda heeft vanaf vrijdag een paspoort met een 'X' bij het geslacht.

Zeegers, die zich als intersekse persoon man noch vrouw voelt, spande een rechtszaak aan voor een genderneutraal paspoort. De rechter gaf de vijftiger afgelopen mei gelijk en daarom hoeft Zeegers niet langer als vrouw geregistreerd te staan.

Belangenorganisaties van lhbt'ers zijn verheugd. "Dit is een persoonlijke overwinning voor Leonne", aldus de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID), Transgender Netwerk Nederland (TNN) en COC Nederland.

Volgens de rechtbank was er "een inbreuk op het privéleven, het zelfbeschikkingsrecht en de persoonlijke autonomie" toen Zeegers zich niet als genderneutraal kon laten registreren.

Kabinet werkt aan wijziging wet

"Het is een wake-upcall voor het kabinet; maak het voor iedereen mogelijk om de geslachtsaanduiding in het paspoort en andere officiële documenten te schrappen", vinden de organisaties. Om een registratie als derde gender mogelijk te maken, is een wetswijziging nodig.

Het kabinet gaat nu snel aan de slag met een wijziging van de wet. Het past in de tijdgeest, aldus staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken). Hij wijst erop dat in het regeerakkoord van de coalitie al stappen in die richting waren opgenomen, waaronder het beperken van onnodige geslachtsregistratie.

Intersekse personen hebben geslachtskenmerken die niet strikt mannelijk of vrouwelijk zijn. De belangenorganisaties melden dat 4 procent van de Nederlanders zich niet thuisvoelt in de categorie man of vrouw.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!