Bij de gemeente Zaanstad zijn tot nu toe tien actiegroepen voor en tegen Zwarte Piet bekend. Ze overwegen te demonstreren tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas op 17 november in Zaanstad. De gemeente wil met hen in gesprek.

De gemeente had zelf contact gezocht met groepen die mogelijk willen demonstreren. Een aantal meldde zich uit eigen beweging, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door het AD.

"Onder hen is actiegroep De Grauwe Eeuw die zelf al de publiciteit heeft gezocht, maar namen noemen we verder niet", aldus de woordvoerder. "Het is nadrukkelijk geen uitnodiging om te komen demonstreren, maar bedoeld om de intocht goed te laten verlopen."

Sinterklaas komt dit jaar het land binnen bij de Zaanse Schans. Wie wil demonstreren, moet dat uiterlijk 72 uur voor de intocht laten weten. "In Nederland geldt het recht om te demonstreren. De burgemeester kan er wel aanvullende voorwaarden aan verbinden, bijvoorbeeld als rechten van kinderen in de knel komen."

Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad zei in juni al dat iedereen de ruimte krijgt om te demonstreren, zolang kinderen er maar geen last van hebben. "Nederland is het land van de vrijheid van meningsuiting. Die moeten we koesteren", zei Hamming toen.

Zaak tegen voorstanders Zwarte Piet dient in Friesland

Voor de rechtbank in Leeuwarden zijn vorige week cel- en taakstraffen geëist tegen 34 mensen die vorig jaar de A7 blokkeerden tijdens de landelijke sinterklaasintocht in Dokkum. Ze wilden tegenstanders van Zwarte Piet tegenhouden.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen het boegbeeld van de actie, de veertigjarige Jenny Douwes uit Drachten, een taakstraf van 240 uur en 3 maanden voorwaardelijke celstraf geëist.

Op 9 november, een week voordat de stoomboot in Zaanstad aankomt, doet de rechtbank uitspraak in deze zaak.

