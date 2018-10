Uit een peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onder 1.233 huisartsen komt naar voren dat er te weinig bedden beschikbaar zijn in zorgcentra waar zieke ouderen onder begeleiding van de huisarts kortdurend kunnen aansterken.

Zulke bedden, in het jargon ELV-bedden of eerstelijnsverblijf genoemd, worden aangeboden in verpleeghuizen, zorghotels en ziekenhuizen.

De zorg is altijd in handen van de huisarts. Deze kan een patiënt naar zo'n zorgplek doorsturen als die ziek is en thuis niet goed kan aansterken, of na een operatie wordt ontslagen uit het ziekenhuis maar nog niet genoeg is hersteld om naar huis te gaan.

Doordat er niet genoeg van deze ELV-bedden zijn, komen patiënten dan toch in het ziekenhuis terecht. Daar is de zorg veel duurder. 60 procent van de ondervraagde dokters klaagt dat er vaak geen bed vrij is.

