Een 45-jarige medewerker van een zorginstelling is aangehouden voor oplichting van een terminaal zieke vrouw in Spijkenisse. Van de 94-jarige cliënt werd in één maand ruim 18.000 euro gestolen.

De verzorger uit Hellevoetsluis werd begin oktober aangehouden en zit nog steeds vast, meldt de politie donderdag. De rechter bepaalt later op donderdag of ze langer blijft vastzitten.

Een vriendin van het slachtoffer merkte dat de vrouw niet goed werd verzorgd en dat er sieraden verdwenen. Zij besloot de politie en de zorginstelling te waarschuwen. Na de melding is de vrouw direct voorzien van de juiste hulp en verzorging. De verdachte werd kort daarna aangehouden.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de verzorger op non-actief was gezet, omdat ze er na meerdere verzoeken van de zorginstelling niet in geslaagd was om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in te leveren. De verdachte was niet in bezit van het document.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!