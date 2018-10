Albert B., de man die in de jaren negentig twee prostituees in Rotterdam heeft verkracht en vermoord, is veroordeeld tot achttien jaar cel. De rechtbank in Rotterdam vindt overtuigend bewezen dat B. de misdrijven heeft gepleegd.

De 59-jarige B. werd in april vorig jaar opgepakt voor twee onopgeloste moorden op prostituees in de jaren negentig. Via DNA-verwantschapsonderzoek kwam het coldcaseteam bij de Schiedammer uit.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twintig jaar cel tegen B., die de moorden en verkrachtingen altijd heeft ontkend.

B. heeft in 1990 de 45-jarige dakloze Berendina Stijger en een jaar later de 22-jarige prostituee Francis Garcia-Hofland gedood. Vanwege de gelijkenissen van beide moorden moest het volgens de officier van justitie wel om één dader gaan.

Zo werden beide vrouwen deels bedekt buiten gevonden en waren ze met messteken in de hals om het leven gebracht. Volgens de rechtbank moet B. destijds "als een razende tekeer zijn gegaan gezien de vele steekwonden die de vrouwen hadden."

Bij alle twee werd sperma van B. gevonden. De man had in zijn appartement ook fotocollages van ontblote vrouwen die overeenkomsten vertoonden met de manier waarop de slachtoffers aangetroffen zijn. Zo waren de tepels van de vrouwen bedekt.

Man heeft psychotische stoornissen

B. is schizofreen en heeft psychotische stoornissen. Tijdens eerdere zittingen maakte hij een afwezige indruk, hield hij warrige betogen en leek hij af en toe in slaap te vallen. Zijn advocaat vroeg zijn cliënt niet te vervolgen, omdat hij door zijn stoornissen niet in staat zou zijn de zaak te begrijpen.

De officier van justitie was het daar niet mee eens en vindt dat B. wel degelijk verantwoordelijk kan worden gesteld en dat een lange gevangenisstraf op zijn plaats is. Ze vroeg niet om tbs.

Hoewel B. aan de rechter niet precies kon vertellen waarom hij momenteel in de gevangenis zat, ontkende hij stellig dat hij iets met de dood van de twee vrouwen te maken had. "Misschien ben ik erin geluisd. Ik kan het niet zijn geweest", zei hij.

Zijn advocaat vindt dat B. vrijgesproken moet worden omdat het bewijs erg summier zou zijn. Dat het sperma van B. bij de slachtoffers is aangetroffen, wil volgens hem op geen enkele manier zeggen dat zijn cliënt ze heeft gedood.

