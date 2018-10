Donderdag wordt een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen als woensdag. In de ochtend kan het nog mistig zijn.

De temperatuur ligt het laagst in het noorden, waar het 15 graden wordt. De temperatuur wordt naar het zuiden toe steeds iets hoger. Het maximum is 19 graden in Zuid-Limburg.

Donderdag wordt een zonnige dag zonder bewolking, waar er woensdag op veel plaatsen nog stapelbewolking was. In de ochtend kan het vooral in de kustgebieden nog mistig zijn.

Het weerbeeld is vrijdag ongeveer hetzelfde, al liggen de temperaturen dan iets lager, op 16 graden. In het weekend blijft het zonnig en ligt de temperatuur opnieuw rond de 16 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 16°C 6°C NO 3 Zaterdag 16°C 3°C NO 2 Zondag 16°C 5°C ZW 2 Maandag 14°C 10°C NW 4 Dinsdag 13°C 9°C NW 6

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!