De politie was geïnfiltreerd in de groep terrorismeverdachten die vorige maand werd opgepakt. De zeven gearresteerde mannen worden verdacht van het plannen van een grote aanslag in Nederland.

Een undercoveragent zou contact hebben gelegd met hoofdverdachte Hardi N., melden NRC en RTL Nieuws woensdag. De infiltrant zou zich hebben voorgedaan als 'aanslagplanner' van terreurgroep Islamitische Staat (IS) en de verdachten hebben geholpen met het plannen van een aanslag. Het ging onder meer om het regelen van wapens.

Vorige maand meldde het Openbaar Ministerie (OM) al dat er gebruik was gemaakt van "bijzondere opsporingsmiddelen". Tijdens de openbare rechtszitting wordt pas toegelicht wat dat precies inhoudt.

Eerder werd al bekend dat de mannen, in leeftijden van 18 tot 34 jaar, "veel slachtoffers wilden maken". Dit wilden ze bereiken door een autobom af te laten gaan en met het inzetten van bomvesten en kalasjnikov AK-47's.

Groep wilde eerst in augustus toeslaan

RTL Nieuws schrijft dat de groep aanvankelijk van plan was om in augustus een aanslag te plegen, maar destijds waren de wapens nog niet voorhanden. Enkele weken later greep de politie alsnog in.

Vier van de verdachten werden tijdens de politieactie ingerekend in Weert, waar ze daarvoor samen met de infiltrant in een vakantiehuisje hadden gezeten. Dat zou vol hebben gehangen met afluisterapparatuur. De overige verdachten werden in Arnhem gearresteerd.

Honderden politieagenten waren betrokken bij de arrestaties en de hierop volgende huiszoekingen. In de doorzochte woningen zijn onder meer grote hoeveelheden grondstoffen voor explosieven gevonden. Die waren bedoeld voor het maken van bomvesten en een autobom.

Hoofdverdachte wilde naar Syrië

De politie had de groep al maandenlang in het zicht door informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Toen de politie doorhad dat de plannen van de groep vergevorderd waren, besloten de agenten in te grijpen.

De 34-jarige Irakees Hardi N., woonachtig in Arnhem, zou de centrale figuur in de groep zijn. Hij werd eerder veroordeeld voor een poging tot uitreizen naar Syrië en zit nog vast in proeftijd. Twee andere verdachten zijn veroordeeld voor hetzelfde vergrijp.

Dinsdag bepaalde de Rotterdamse rechtbank dat de zeven verdachten negentig dagen in voorlopig hechtenis blijven.

