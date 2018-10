Een 21-jarige man uit Zoetermeer is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietincident dat op 8 oktober plaatsvond in Delft, meldt het Openbaar Minister (OM) woensdag.

Het OM verdenkt de man ervan dat hij de auto bestuurde waarmee twee verdachten die de politie in de Breestraat aan wilde houden vluchtten.

In die straat arriveerde een agent op 8 oktober 's ochtends vroeg, toen daar twee mensen stonden met een voorwerp dat op een vuurwapen leek. Toen de agent de mannen wilde aanhouden, sloegen ze op de vlucht.

De agent loste daarop schoten, maar het is niet duidelijk of hij de verdachten raakte. Ondanks een zoektocht, waarbij onder andere een helikopter in werd gezet, slaagde de politie er niet in om de verdachten te vinden.

De aangehouden verdachte zit in beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Meerdere schietincidenten in Delft

In Delft hebben de laatste maanden meerdere incidenten met vuurwapens plaatsgevonden. In september werd coffeeshop The Game beschoten. Het pand is gevestigd aan de Breestraat. In de Peperstraat werd geprobeerd een coffeeshop te beschieten, maar doordat het wapen leek te weigeren lukte dat niet.

Het politietoezicht in het centrum van Delft is sinds ruim een week geleden verscherpt. Op meerdere plekken staan 24 uur per dag politieauto's met daarin agenten die toezicht houden.

