De afname van een deel van de staatsexamens Nederlands wordt geannuleerd omdat de beschrijvingen van de opgaven van het examen schrijfvaardigheid via sociale media gedeeld zijn, meldt het College voor Toetsen en Examens (CvTE) woensdag.

"Maximaal tweeduizend mensen hadden zich ingeschreven", meldt een woordvoerder van CvTE in gesprek met NU.nl. Het is niet bekend wie de opgaven gedeeld heeft, omdat dat "moeilijk te herleiden" is.

"Kandidaten die de opgaven kennen, zijn in het voordeel. Dat is niet wenselijk. Iedereen moet gelijke kansen hebben", aldus het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor centrale toetsen en examens.

Het gaat om de examens die tot januari 2019 zouden worden afgenomen. Pas in die maand wordt een nieuw examen schrijfvaardigheid ingepland.

"We vinden het erg vervelend dat u zich om deze reden niet kunt aanmelden voor het examen Schrijfvaardigheid Programma I", schrijft het CvTE.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!