De politie heeft woensdagochtend op een 44-jarige man geschoten in een woning in de Groningse straat Tussen beide Markten. De man is hierbij gewond geraakt.

De politie meldt dat de 44-jarige bewoner van het pand legaal in het bezit was van een vuurwapen. Het wapen moest echter worden ingenomen omdat hij kort geleden betrokken was bij een ruzie.

De agenten kwamen woensdagochtend rond 10.10 uur naar de woning om het wapen in beslag te nemen. Volgens de politie ontstond er vervolgens een situatie waarbij de agenten "zich genoodzaakt voelden" om te schieten.

Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon nog geen meldingen doen over de ernst van de verwondingen.

De rijksrecherche gaat het incident verder onderzoeken. De straat is momenteel afgezet.

