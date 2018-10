De pleegmoeder bij wie baby Hannah verbleef toen ze door haar biologische ouders werd ontvoerd, vindt het "in- en intriest" dat het kind in het systeem van jeugdzorginstellingen is beland.

"Ze zal daar voor de rest van haar leven de gevolgen van met zich meedragen", schrijft pleegmoeder Minke op NUjij, in reactie op eerdere berichtgeving op dinsdag.

Minke ging eind februari met de zes maanden oude Hannah boodschappen doen in de Brabantse plaats Eersel. Op de parkeerplaats werd het meisje door haar biologische ouders ontvoerd naar Duitsland. Doordat het stel in een vakantiepark werd herkend, kwam diezelfde dag een einde aan de ontvoering.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) vinden dat Jeugdbescherming Brabant (JBB) en jeugdzorgaanbieder CJZ tekortgeschoten zijn bij de begeleiding van de pleegouders van Hannah.

Inspecties zagen aanzienlijk aantal tekortkomingen

In een brief aan de toenmalige pleegouders van de baby verwonderen de inspecties zich over het aanzienlijke aantal tekortkomingen, bleek dinsdagmiddag.

Zo was er sprake van een geheime plaatsing, maar waren er geen veiligheidsafspraken gemaakt met de politie. Dit moesten de pleegouders zelf regelen met de wijkagent. Ook wist het stel niet dat de baby naar hen was doorgeplaatst vanwege dreiging van ontvoering.

Hannah moest na ontvoering naar nieuw gezin

Hannah keerde na de ontvoering terug naar het gezin waar ze destijds verbleef. Een dag later werd ze door haar pleegouders meegenomen naar een gesprek met de instellingen. "We wilden dat ze háár zagen, het lieve en vrolijke kleine meisje", aldus Minke. "Tot onze verbijstering moesten we haar daar achterlaten."

De pleegouders hadden gehoopt dat ze Hannah bij zich mochten houden. "Ze had nog geruime tijd veilig in ons gezin kunnen blijven, gezien de ouders gedetineerd waren en er geen handlangers waren. Dat Hannah dat is ontnomen, vinden wij vreselijk voor haar."

Er volgden drie andere pleeggezinnen. Toen Hannah tien maanden was, ging ze naar haar vijfde pleeggezin, aldus Minke. "Ze heeft forse hechtingsproblemen. Dat was te voorzien, maar is wel heel erg triest."

Het meisje werd eerder bij haar biologische ouders weggehaald, omdat in het ziekenhuis verwondingen waren geconstateerd. Het Openbaar Ministerie(OM) denkt dat haar ouders verantwoordelijk zijn voor het toebrengen van het letsel. Hannah was toen pas zeven weken oud.

'Enkel slachtoffers te betreuren'

In de zaak rondom Hannah zijn volgens Minke enkel slachtoffers te betreuren. "Ook haar ouders zijn, naast dader van de ontvoering, slachtoffer van falende jeugdzorginstellingen."

De pleegmoeder hoopt dat de instellingen hebben geleerd van de gebeurtenissen met Hannah en pleit voor directer toezicht op het handelen van JBB en een toezichthoudend orgaan met focus op de dagelijkse praktijk.

De inspecties verwachten dat er na de vastgestelde tekortkomingen verbeteringen worden doorgevoerd bij de pleegopvang. Volgend jaar moeten JBB en CJZ laten weten of er resultaat is geboekt.

De ouders van Hannah kregen vorige maand twaalf maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Ze kregen de straf opgelegd voor het met geweld wegnemen van hun kind bij haar pleegmoeder. De twintigers staan later voor de rechter voor het toebrengen van letsel aan hun dochter.

