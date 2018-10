De rechter-commissaris in Amsterdam schorst de voorlopige hechtenis van Dino Soerel, die begin deze maand werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Willem Endstra.

De rechter-commissaris heeft dit besloten vanwege persoonlijke omstandigheden van Soerel, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. Over deze omstandigheden kan verder niets bekendgemaakt worden.

Door het besluit zit Soerel niet meer in volledige beperkingen en mag hij dus contact hebben met bijvoorbeeld familieleden. Wel moet hij zich aan een aantal voorwaarden houden. Zo mag hij geen contact hebben met medeverdachten in de zaak-Endstra, aldus zijn advocaat Nico Meijering.

Dat de hechtenis geschorst is, betekent overigens niet dat de 57-jarige Soerel geen verdachte meer is. Het OM denkt dat hij opdracht heeft gegeven om Endstra in 2004 te liquideren.

'Niet aangehouden voor betrokkenheid bij moord Mieremet'

Meijering laat in een reactie aan NU.nl weten dat de moord op John Mieremet niet op de voorlopige tenlastelegging stond toen Soerel op 3 oktober werd voorgeleid. De Landelijke Eenheid van de politie bracht dit echter wel naar buiten in een persbericht.

"Ik weet niet wat ze naar buiten hebben gebracht, maar dat hij daarvoor is aangehouden, klopt dus niet", aldus Meijering. De advocaat herhaalde nog maar eens dat de aanhouding van zijn cliënt op oude informatie gebaseerd is.

"Je kan een kamer vullen met alle ordners aan informatie over Soerel en blijkbaar zijn er weer een paar uit de kast getrokken die we anders moeten lezen", vult Meijering aan

Soerel kreeg vorig jaar in het zogenoemde Passageproces levenslang opgelegd voor het liquideren van Kees Houtman en Thomas van der Bijl.

Donald G. ook verdacht van betrokkenheid

Ook crimineel Donald G. is begin deze maand opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Endstra. Hij verbleef op dat moment in zijn villa in de Spaanse plaats Alicante. Het is nog onbekend of hij inmiddels al in Nederland is.

Justitie is er al langer van overtuigd dat Soerel samen met Willem Holleeder en Stanley Hillis een criminele organisatie vormden. Zij zouden opdrachten voor liquidaties hebben gegeven.

Holleeder staat op dit moment terecht voor de liquidaties van onder anderen Endstra, Houtman en Van der Bijl. Soerel wordt ook afpersing van Endstra ten laste gelegd, Holleeder is hiervoor al veroordeeld.