Een man is dinsdag aangehouden na een verdachte situatie in het stadskantoor van Utrecht. De man had een kogelwerend vest aan en een zware tas bij zich.

De man had plaatsgenomen in de wachtruimte, waar hij "rustig werd aangehouden". De politie heeft niet bekendgemaakt wat er in de tas zat.

Meerdere agenten zijn het stadskantoor binnengevallen. Ze hadden hierbij kogelwerende vesten aan. Het gebouw werd niet ontruimd of afgesloten, aldus een woordvoerder van de politie tegen NU.nl.

De politie heeft de zaak in onderzoek.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!